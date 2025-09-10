Единый урок по оказанию первой помощи прошел в гимназии во Фрязине

Ученикам третьих-четвертых и седьмых-восьмых классов объяснили, как вести себя, если человеку рядом внезапно стало плохо, как не растеряться и помочь пострадавшему до приезда врачей.

Особое внимание на уроке уделили отработке до автоматизма жизненно важного навыка — поворота пострадавшего в устойчивое боковое положение. Этот простой, но эффективный прием позволяет предотвратить удушение в случае потери сознания. Его могут освоить даже младшие школьники.

Занятие провели преподаватели первой помощи Татьяна Рычагова и Марфа Сибрина. Профессионалы объяснили ребятам, как важно не проходить мимо чужой беды и действовать грамотно и без паники.