Единый цифровой платежный документ за ЖКУ внедрили в Солнечногорске

Жители Солнечногорска теперь могут отказаться от бумажных квитанций за коммунальные услуги в пользу цифрового формата Единого платежного документа. Эта инициатива направлена на улучшение обслуживания граждан, защиту данных и предотвращение потери или подделки документов.

Новый сервис доступен на региональном портале государственных услуг для владельцев жилья и тех, кто проживает по договору социального найма. Чтобы подключить услугу, пользователям нужно авторизоваться на портале, в разделе «Жилищно-коммунальные услуги» выбрать опцию «Получать квитанции в электронном виде» и подтвердить согласие.

«Внедрение цифровых платежных документов способствует созданию единой системы онлайн-услуг в сфере ЖКХ и обеспечивает надежное хранение архива начислений. При этом за жителями сохраняется право выбора: для тех, кто предпочитает бумажный формат, сохранена возможность отказа от электронной квитанции путем подачи заявления с 1 по 19 число любого месяца», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

После активации услуги переход на электронный документооборот будет осуществлен автоматически с начала следующего месяца.