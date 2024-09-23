Единый центр информирования туристов создадут в Дмитрове

В центре «Мастера Сада» предприниматели из Дмитрова обсудили туристическую привлекательность округа. Они пришли к мнению, что важно создать единую информационную точку для гостей муниципалитета.

Исполнительный директор Торгово-промышленной палаты в Дмитрове Денис Успехов, а также представители музея-заповедника «Дмитровский кремль» и предприниматели приняли участие во встрече. За их плечами — проведение фестивалей и различных активностей. Они сошлись во мнении, что нужно создать единую информационную точку для туристов.

«Наш округ богат культурными памятниками и интересными историческими местами: музеи и монастыри, храмы и усадьбы гостеприимно распахивают свои двери туристам. Мастера и ремесленники готовы радушно принять гостей, на организуемых фестивалях поделиться умением изготовления предметов народных промыслов, с любовью к родному краю рассказать о традициях и обычаях Дмитровского края. Для удобства туристов прорабатываем вопрос о создании единой информационной точки, которая комплексно отразит все самое интересное, чем богат округ», — прокомментировал встречу Денис Успехов.

Сейчас всю подробную информацию можно получить в телеграм-канале «Достопримечательности Дмитровского округа». Торгово-промышленная палата и Музей-заповедник готовы размещать афишу и на своих ресурсах.

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