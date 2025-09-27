Единый стандарт качества работы аварийно-диспетчерских служб внедрят в Химках

Единый стандарт внедряют в работу аварийно-диспетчерской службы ОАО «Химводоканал». Ее уже оснастили современной техникой и программным обеспечением.

Завершили установку датчиков в котельных, тепловых пунктах, водозаборных и насосных станциях. Ход модернизации деятельности аварийно-диспетчерской службы проверила глава Химок Елена Землякова вместе с заместителем по вопросам ЖКХ Александром Сорокиным.

«Сейчас работаем над внедрением информационных систем и цифрового контроля оборудования. Через специальные программы диспетчерская сможет отслеживать движение аварийных бригад, а бригады будут видеть наличие всех необходимых деталей на складе», — отметила Елена Землякова.