Единый стандарт качества работы аварийно-диспетчерских служб внедрят в Химках
Единый стандарт внедряют в работу аварийно-диспетчерской службы ОАО «Химводоканал». Ее уже оснастили современной техникой и программным обеспечением.
Завершили установку датчиков в котельных, тепловых пунктах, водозаборных и насосных станциях. Ход модернизации деятельности аварийно-диспетчерской службы проверила глава Химок Елена Землякова вместе с заместителем по вопросам ЖКХ Александром Сорокиным.
«Сейчас работаем над внедрением информационных систем и цифрового контроля оборудования. Через специальные программы диспетчерская сможет отслеживать движение аварийных бригад, а бригады будут видеть наличие всех необходимых деталей на складе», — отметила Елена Землякова.
По словам экспертов, электронная система позволит быстрее устранять аварии и минимизировать ошибки при поиске их причин.
Ресурсоснабжающие организации региона приводят к единому стандарту по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Стандарт включает в себя десять аспектов: оперативное реагирование на аварии, диагностику сетей, техническое обслуживание и ремонт, снабжение материалами, управление автопарком, вопросы кадров, финансовую эффективность, высокий уровень клиентского сервиса, работу Центра управления предприятием и внедрение цифровых технологий.