Единый сбор помощи участникам СВО пройдет в Лобне 12 июня

Гуманитарную помощь в Лобне соберут для участников СВО в единый день сбора 12 июня. Он пройдет в рамках акции «Доброе дело».

Вещи для участников СВО в Лобне в единый день сбора 12 июня будут принимать в парке «Киово» и центре поддержки участников СВО на улице Мирной. Принимаются продукты питания, средства личной гигиены, одежда, снаряжение и медикаменты. Помощь направят в зону специальной военной операции.

Инициаторы акции «Доброе дело» — ученики областной гимназии имени Е. М. Примакова. Ее поддержал и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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