Единый расчетный центр в Серпухове отметил 10-летие

Московский областной единый расчетный центр в Серпухове открыли в 2015 году. За это время подразделение шесть раз становилось лидером рейтинга территориальных управлений среди 48 округов Подмосковья.

Московский областной единый расчетный центр в Серпухове — это комфортные офисы в Пущине, Протвине, Серпухове и поселке Большевик. Клиентам доступны дистанционные услуги: личный кабинет, мобильное приложение, контактный центр и виртуальный помощник Федот. Жителям начисляют бонусы за своевременную оплату коммунальных счетов.

За 10 лет центр шесть раз становился лидером рейтинга территориальных управлений среди 48 округов Подмосковья. Средняя проходимость в сутки составляет от 300 до 600 человек. Примерно столько же обращаются дистанционно. В зоне обслуживания — 96 контрагентов.

Коллектив из 58 человек — сплоченная команда, готовая прийти на помощь и предоставить консультации по любым вопросам. Сотрудники были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами за преданность делу и высокий профессионализм.