Единый расчетный центр Подмосковья запустил программу новогодних бонусов

МосОблЕИРЦ открыл пользователям доступ к программе «Коммунальный бонус» . Абоненты могут получать купоны на подарки и скидки при каждом входе в личный кабинет . Количество входов и купонов неограниченно.

На бонусы можно приобрести подарки и угощения к Новому году, подготовиться к ЕГЭ, получить новую профессию и отравиться в путешествие. В декабре на странице программы доступно около 140 интересных предложений. Акция продлится до 29 декабря включительно.

Чтобы получить бонусы, необходимо войти в личный кабинет МосОблЕИРЦ, перейти в раздел «Онлайн помощник» — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы». Затем следует выбрать понравившееся предложение и оформить его.