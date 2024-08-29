Единый расчетный центр Подмосковья внедрил новую функцию по оплате коммуналки

МосОблЕИРЦ внедрил новую функцию, которая упрощает и ускоряет оплату коммунальных счетов. Теперь пользователи могут привязать лицевой счет к банковской карте, что избавляет от необходимости каждый раз заходить в банковское приложение для подтверждения платежей. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно войти в личный кабинет на сайте расчетного центра или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», заполнить данные в разделе «Платежи», выбрать способ оплаты через СБП, подтвердить платеж и привязать счет.

После этого следующая оплата коммунальных услуг будет проходить автоматически без подтверждения через банковское приложение, что делает процесс более быстрым и удобным.

В ведомстве отметили, если клиент захочет отвязать или изменить привязанный счет, это можно сделать в настройках банковского приложения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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