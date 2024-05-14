Единый расчетный центр Подмосковья разыграет призы за передачу данных счетчиков воды | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 16:54 Единый расчетный центр Подмосковья разыграет призы за передачу данных счетчиков воды Министерство ЖКХ МО

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Акция «Встречаем лето с голосовым помощником МосОблЕИРЦ!» стартует в Подмосковье 15 мая. Клиенты расчетного центра смогут выиграть одну тысячу рублей, просто передав показания счетчиков воды через голосового помощника.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, поучаствовать в конкурсе очень просто. Нужно лишь позвонить в контактный центр МосОблЕИРЦ по номеру 8 499 444 01 00 и ответить на вопросы голосового помощника.

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Первый розыгрыш призов состоится в июне, в нем примут участие те, кто передаст показания через голосового помощника в мае. Акция продлится с 15 мая по 22 июля 2024 года.

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