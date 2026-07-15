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Единый расчетный центр Подмосковья напомнил о разделе счетов за ЖКУ

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

По закону, сли один из собственников квартиры не платит за жилищно‑коммунальные услуги, долг могут взыскать солидарно со всех владельцев долей. Чтобы обезопасить себя от финансовых рисков и избежать конфликтов, можно официально разделить лицевые счета. В Едином расчетном центре Подмосковья разъяснили, как это сделать.

Разделить оплату коммунальных услуг пропорционально долям в праве собственности получится только при наличии нескольких владельцев квартиры — если собственник один, процедура не предусмотрена.

Если все собственники согласны распределить расходы мирно, нужно составить письменное соглашение о разделе платежей. В нем важно зафиксировать порядок распределения показаний индивидуальных счетчиков воды и электричества. К соглашению прикладывают документы на квартиру.

Если согласие собственников нотариально заверено, документы можно подать дистанционно через личный кабинет на сайте расчетного центра, а если соглашение оформлено в простой письменной форме — в офис придется прийти всем владельцам жилья лично.

Когда договориться не удается, вопрос решают через суд — это актуально, если накопились крупные долги, собственники не могут прийти к согласию или управляющая организация отказывает без оснований. Юристы советуют подавать иск даже при отсутствии текущей задолженности: судебное решение станет надежной защитой от будущих претензий. После того как вердикт суда вступит в законную силу, копию решения вместе с паспортом и документами на недвижимость нужно передать в расчетный центр.

После оформления каждому владельцу присвоят отдельный лицевой счет, а начисления будут производиться строго исходя из площади принадлежащей ему доли в квартире.

По словам вице‑губернатора Владислава Мурашова, Единый расчетный центр Подмосковья активно внедряет цифровые технологии и совершенствует взаимодействие с жителями.