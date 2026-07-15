Единый расчетный центр Подмосковья напомнил о разделе счетов за ЖКУ

По закону, сли один из собственников квартиры не платит за жилищно‑коммунальные услуги, долг могут взыскать солидарно со всех владельцев долей. Чтобы обезопасить себя от финансовых рисков и избежать конфликтов, можно официально разделить лицевые счета. В Едином расчетном центре Подмосковья разъяснили, как это сделать.

Разделить оплату коммунальных услуг пропорционально долям в праве собственности получится только при наличии нескольких владельцев квартиры — если собственник один, процедура не предусмотрена.

Если все собственники согласны распределить расходы мирно, нужно составить письменное соглашение о разделе платежей. В нем важно зафиксировать порядок распределения показаний индивидуальных счетчиков воды и электричества. К соглашению прикладывают документы на квартиру.

Если согласие собственников нотариально заверено, документы можно подать дистанционно через личный кабинет на сайте расчетного центра, а если соглашение оформлено в простой письменной форме — в офис придется прийти всем владельцам жилья лично.

Когда договориться не удается, вопрос решают через суд — это актуально, если накопились крупные долги, собственники не могут прийти к согласию или управляющая организация отказывает без оснований. Юристы советуют подавать иск даже при отсутствии текущей задолженности: судебное решение станет надежной защитой от будущих претензий. После того как вердикт суда вступит в законную силу, копию решения вместе с паспортом и документами на недвижимость нужно передать в расчетный центр.

После оформления каждому владельцу присвоят отдельный лицевой счет, а начисления будут производиться строго исходя из площади принадлежащей ему доли в квартире.

По словам вице‑губернатора Владислава Мурашова, Единый расчетный центр Подмосковья активно внедряет цифровые технологии и совершенствует взаимодействие с жителями.