Единый порядок размещения ларьков и киосков введут в Подмосковье в сентябре

С 1 сентября в Подмосковье начнут действовать единые правила размещения нестационарных торговых объектов, в том числе ларьков и киосков на частных участках. Теперь требования распространятся на весь рынок, независимо от формы собственности земли.

С 2024 года число НТО в регионе сократилось примерно с 28 до 21 тысячи. За это время специалисты выявили более 3,6 тысячи нарушений, связанных с размещением объектов, градостроительными и санитарными требованиями.

Почти 7 200 незаконных киосков и ларьков демонтировали, около 3 280 из них — с начала 2026 года.

«Сегодня в Московской области около 21 тысячи объектов нестационарной торговли, и 66% из них – это частная земля. Ранее единые требования к размещению касались только объектов на муниципальных и государственных землях – то есть примерно две трети рынка не попадали под общее регулирование. Теперь правила будут едиными для всех. Все объекты будут включаться в муниципальные схемы размещения и работать по единым требованиям», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Для уже работающих предпринимателей предусмотрен переходный период. После включения объекта в муниципальную схему у предпринимателя будет год, чтобы привести его в соответствие с новыми правилами. По истечении этого срока торговля в точках, которые не вошли в схему, будет запрещена.

Изменения должны сделать рынок более организованным, установить одинаковые правила для предпринимателей и привести внешний облик торговых объектов к единым требованиям.