Единый патриотический стандарт ввели в школах Химок

От школьных стен — к осознанному гражданству. С 2024 года в 26 школах Химок реализуется единый патриотический стандарт (ЕПС), который объединил образовательные пространства в общей концепции сохранения исторической памяти. Теперь на стендах учебных заведений размещена важнейшая информация о политических лидерах страны, региона и города, о воинских званиях и государственных символах, а также о ключевых исторических датах России.

Единый стиль оформления и содержательное наполнение школьных пространств стали частью системной работы по формированию у детей уважения к истории и государственным символам. Стенды, тематические зоны и информационные блоки помогают учащимся ежедневно соприкасаться с важными страницами прошлого и настоящего.

Директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила: «Оформление школьных пространств в едином стиле проводится в рамках масштабной патриотической программы „Успех V единстве поколений“. Это и визуальное решение, и продуманная система воспитательной работы. Только в школе № 29 за время реализации программы было проведено свыше 70 мероприятий — открытые уроки, встречи, лекции и тематические акции. Мы видим, как это влияет на детей: они начинают глубже интересоваться историей своей страны».

Патриотический стандарт — это комплексная и системная работа по укреплению исторической памяти и формированию у подрастающего поколения уважения к государственным символам, героическим страницам страны и важнейшим датам. Впервые этот формат был применен именно в Химках, а сегодня он масштабирован и реализуется уже во всем Подмосковье.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула: «Единый патриотический стандарт в сочетании с программой „Успех V единстве поколений“ и проектом „Историческая память“ партии „Единая Россия“ помогает прививать школьникам любовь к Родине, к своему Отечеству. Это возможность вспомнить известные исторические события и узнать что-то новое. Форматы патриотических встреч сегодня становятся все более современными и разнообразными, а география программы уже охватывает всю Московскую область».

Патриотическое воспитание остается важной задачей государства и общества. Оно направлено на сохранение исторической памяти, укрепление единства народа и формирование ответственного гражданина, который знает историю своей страны и гордится ее достижениями. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что благодаря внедрению ЕПС школьные пространства становятся территорией осознанного воспитания. Дети ежедневно видят государственные символы, знакомятся с историческими фактами и именами выдающихся деятелей, что формирует у них чувство сопричастности к судьбе страны.