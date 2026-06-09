Единый патриотический стандарт внедрили в школах Химок

Единый патриотический стандарт действует с 2024 года во всех 26 школах Химок. Этот принцип лег в основу новой системы воспитательной работы школы № 30: коридоры и кабинеты превратились в пространства, где история страны становится частью повседневной среды.

Портреты политических лидеров страны, Московской области и округа, сведения о воинских званиях, государственные символы и памятные даты разместили на стенах. Визуальная среда работает без лишних слов: единый дизайн и продуманное содержание помогают детям легче запоминать важные сведения. Информационные стенды, тематические уголки и блоки с фактами сопровождают ученика каждый день — при входе в школу, на перемене, по пути в столовую.

«В школе № 30 мы видим, как единый патриотический стандарт меняет отношение детей к истории. Ребята стали чаще задавать вопросы, искать дополнительную информацию, приходить на встречи с ветеранами. Программа „Успех V единстве поколений“ помогла наладить работу, а в школе дети теперь не просто слышат о патриотизме, а видят его вокруг себя», — отметила директор школы № 30, муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

В рамках внедрения стандарта провели сотни встреч: открытые уроки, диалоги с участниками специальной военной операции, тематические линейки, лекции и кинопоказы. Формат впервые опробовали в Химках, затем он получил распространение по всей Московской области.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная поделилась, что единый патриотический стандарт — это не лозунги, а ежедневная системная работа. Когда ребенок видит портрет героя-земляка или дату значимого сражения, исчезает разделение на «они тогда» и «мы сейчас». Постоянное соприкосновение с символами, фактами и именами формирует не показной, а осознанный патриотизм, подчеркнула она.

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