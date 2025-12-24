Единый день учебных эвакуаций прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В культурно-досуговом центре Тимоново городского округа Солнечногорск прошла плановая учебная тренировка по эвакуации при пожаре. Мероприятие организовали в рамках единого дня тренировок на территории Московской области.

В процессе учений спасатели провели инструктаж с сотрудниками, объяснив ключевые требования и нормы пожарной безопасности. Затем под руководством ВРИО начальника отдела по городскому округу Солнечногорск Александра Анжаурова пожарные осуществили комплекс аварийно-спасательных работ.

«Основная цель таких тренировок — отработать до автоматизма слаженные действия персонала и спасателей. В случае возникновения реальной угрозы это позволит минимизировать риски и провести быструю, организованную эвакуацию», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Учения провели на всех объектах с массовым пребыванием людей, включая административные здания, учреждения здравоохранения, социальной сферы и образования.