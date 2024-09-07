Единый день тренировок по эвакуации прошел в Егорьевске

В Егорьевске состоялся День тренировок по эвакуации, в рамках которого персонал учреждений образования, здравоохранения, торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей отрабатывал действия при пожаре. За соблюдением всех требований безопасности следили сотрудники МЧС.

Одним из ключевых объектов, где проходила тренировка, стала школа № 5 — самая большая школа в Егорьевске. Учащиеся и преподаватели оперативно и организованно покинули здание, следуя инструкциям сотрудников экстренных служб.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Егорьевск Олег Кашаев отметил, что такие учения помогают не только повысить уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, но и укрепляют систему охраны.

Особое внимание уделялось младшим школьникам. Они не только узнают много нового о том, как вести себя в экстремальных ситуациях, но и знакомятся с профессией пожарного, учатся заботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих.

Подобные мероприятия играют важную роль в формировании культуры безопасности среди подрастающего поколения и повышении уровня готовности всех участников к возможным чрезвычайным ситуациям.