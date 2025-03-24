Единый день сдачи норм ГТО пройдет в Химках 26 марта

Единый день сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведут на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Принять участие в нем может каждый желающий.

Свои спортивную подготовку и физическую форму проверят воспитанники центра «Планерная», их родители и активные жители Химок.

«Такие мероприятия позволяют укрепить командный дух, также развивают физическую активность и прививают любовь к здоровому образу жизни», — рассказал депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Сдача норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» будет приурочена ко Дню образования Химок. Присутствующим расскажут историю становления округа.

Мероприятие проведут 26 марта в 16:30 по адресу: микрорайон Планерная, владение 1.