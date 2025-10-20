Единый день сдачи крови прошел в Дмитрове

В акции приняли участие сотрудники Комплексного молодежного центра «Сфера» и волонтеры из Дмитровского муниципального округа. Сданная ими кровь пополнит банк местной больницы и поможет пациентам, нуждающимся в переливании.

Биоматериал необходим для спасения жизни пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, людей с травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также малышей, преждевременно появившихся на свет.

По словам временно исполняющего полномочия главы Дмитровского округа Михаила Шувалова, донорство крови — это отличный пример гражданской ответственности, милосердия и настоящей человеческой взаимопомощи.

«Спасибо донорам за отзывчивость и готовность безвозмездно дарить людям надежду на выздоровление», — поблагодарил Михаил Шувалов.

Напомним, что сдать кровь может каждый желающий, достигший совершеннолетия и не имеющий медицинских противопоказаний. Чтобы стать донором, нужно обратиться в отделение переливания крови Дмитровской больницы лично или позвонить по номеру: 8 (496-22) 3-57-40. График приема: с понедельника по четверг с 08:30 до 12:00.