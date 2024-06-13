Единый день сбора гуманитарной помощи прошел в Химках

Единый день сбора гуманитарной помощи провели в городском округе Химки. Неравнодушные жители из ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» передали свыше 130 килограммов груза для военнослужащих.

Посылка будет включать предметы первой необходимости и продукты с долгим сроком хранения. Благотворительную акцию поддержали муниципальные депутаты. Они также принесли вещи для военнослужащих.

«Каждый день бойцы рискуют жизнью для нашего будущего, и мы хотим их поддержать. В этих посылках есть всё: медикаменты, средства личной гигиены, продукты длительного хранения. Кроме того, ни одна коробка не обходится без детской открытки и письма с пожеланиями здоровья, скорого возвращения домой», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Семь точек сбора работали в Химках. Волонтеры, депутаты и общественные деятели совместными усилиями собрали свыше 300 тонн гуманитарного груза с начала специальной военной операции. Также в округе действует Центр поддержки военнослужащих и их семей.

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