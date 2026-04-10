Единый день профилактики прошел в колледжах Подмосковья

8 апреля в колледжах «Энергия» в Электроуглях и Балашихе прошел Единый день профилактики правонарушений. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

Целью мероприятия стало повышение правовой грамотности и пропаганда здорового образа жизни среди студентов. В рамках встречи специалисты из различных областей, включая сотрудников полиции, МЧС и медицинских работников, представили тематические фильмы и презентации.

Спикеры обсудили со студентами важные темы, такие как правовая грамотность и безопасность, административная ответственность несовершеннолетних, молодежный экстремизм и антитеррористическая защищенность. Также напомнили о задачах службы 112.

В Балашихе была организована профилактическая беседа для студентов 1–4 курсов о вреде потребления наркотических и психотропных веществ. Квалифицированные медицинские специалисты подробно рассказали о негативном воздействии наркотиков на организм человека с точки зрения физиологии и психологии. Учащиеся узнали о быстром развитии зависимости и необратимых изменениях в мозге и внутренних органах под воздействием психоактивных веществ.