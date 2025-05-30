Единый день профилактики детского травматизма прошел в Балашихе

пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

На станции Железнодорожная в Балашихе представители правоохранительных органов вместе с работниками железнодорожной отрасли рассказали школьникам о правилах безопасности.

Для детей и подростков подготовили тематические зоны, викторину и сувениры на память. Организовать такую акцию помогла администрация Балашихи.

«С помощью неформального подхода мы хотим поговорить с детьми и рассказать им, почему  важно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По сравнению с прошлым годом, число травм снизилось, но каждый случай нас беспокоит, и мы делаем все, чтобы таких ситуаций не было», — сказала заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций МЖД Наталья Щевелева.

Единый день профилактики детского травматизма провели на территории вокзалов по всей России. Сотрудники МЖД раздавали участникам акции специальные памятки.

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