Единый день профилактики детского травматизма прошел в Балашихе

На станции Железнодорожная в Балашихе представители правоохранительных органов вместе с работниками железнодорожной отрасли рассказали школьникам о правилах безопасности.

Для детей и подростков подготовили тематические зоны, викторину и сувениры на память. Организовать такую акцию помогла администрация Балашихи.

«С помощью неформального подхода мы хотим поговорить с детьми и рассказать им, почему важно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По сравнению с прошлым годом, число травм снизилось, но каждый случай нас беспокоит, и мы делаем все, чтобы таких ситуаций не было», — сказала заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций МЖД Наталья Щевелева.

Единый день профилактики детского травматизма провели на территории вокзалов по всей России. Сотрудники МЖД раздавали участникам акции специальные памятки.