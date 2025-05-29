Единый день профилактики детского травматизма пройдет на МЖД 30 мая

На Московской железной дороге 30 мая проведут специальный день, посвященный безопасности детей перед летними каникулами. Вместе с полицией железнодорожники будут рассказывать пассажирам, как правильно и безопасно вести себя на вокзалах и возле железной дороги.

Для школьников организуют викторины на тему безопасности, и за участие в них дети получат памятные сувениры. Главное мероприятие пройдет на Железнодорожной станции в Балашихе. Также акции организуют на вокзалах в Рязани, Голутвине, Узловой, Орле, Курске, Смоленске, Вязьме, в Новомосковске на детской железной дороге и в парке железнодорожников в Брянске.

В Минтрансе Московской области уточнили, что на других станциях будут раздавать памятки с правилами безопасности.