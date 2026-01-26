Единый день приема участников СВО прошел в Подмосковье 23 января. Всего поступило 55 обращений от военнослужащих и 109 — от их семей. Порядка 70% запровов удалось решить оперативно.

Почти половина вопросов была связана с оформлением документов на получение выплат. Еще четверть касалась удостоверений ветерана боевых действий и присвоения статуса участника СВО. Также затронули вопросы трудоустройства, социальной поддержки и перевода действующих военнослужащих в другие подразделения.

«Из всех полученных обращений 113 удалось решить в ходе приемов, по остальным будет проведена дополнительная работа и отправлены запросы в профильные ведомства», — сказала руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы от «Единой России» Алла Полякова.

Консультации провели по каждому поступившему обращению. Некоторым сразу оказали практическую помощь.

Президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов отметил, что такие встречи помогают собирать обратную связь и быстро оказывать поддержку бойцам и их близким.

«Темы поступивших обращений помогают нам определить наиболее острые проблемы, требующие незамедлительного реагирования и принятия системных мер по их предотвращению в будущем», — сказал он.

Следующий день приема пройдет 6 февраля. Записаться можно через местные общественные приемные партии. Больше информации — по ссылке.