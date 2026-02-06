Единый день приема участников СВО пройдет в Подмосковье 6 февраля

Подмосковная фракция партии «Единая Россия» проведет тематические консультации для участников СВО и их семей. Они пройдут на базе 53 общественных приемных.

Во встречах будут участвовать представители профильных ведомств и организаций-партнеров.

«Основное внимание будет уделено вопросам получения социальных выплат. Депутаты и профильные специалисты объяснят процедуру оформления и порядок действий, исходя из конкретной ситуации каждого обратившегося. Наша цель — не просто проинформировать, а помочь получить результат», — отметила руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова.

В 2025 году «Единая Россия» приняла более 2,5 тысячи обращений от участников СВО в Подмосковье. Только в первый единый день приема в январе депутаты получили 164 вопроса, 70% из которых удалось решить сразу.

Узнать адрес ближайшей приемной можно на сайте регионального отделения партии «Единая Россия»

Также подробную информацию можно узнать по телефону 8 (495)106-05-50.