Единый день приема участников СВО и их семей прошел в Подмосковье

Приемы по вопросам социальной поддержки прошли в общественных приемных «Единой России» в Подмосковье 20 февраля. Всего депутаты провели 54 встречи с жителями, где получили помощь 137 человек. Большую часть обращений жителей удалось решить сразу во время приемов, все остальные вопросы взяли на особый контроль.

На приемах обсудили получение льгот на оплату ЖКХ, предоставление путевок в лагеря детям участников СВО, льготы на дополнительное образование, прохождение реабилитации и многое другое.

Депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной Алла Полякова в Красногорске рассмотрела обращения по вопросам выплат и субсидий для оплаты абонементов в спортзал для участников СВО, а также открытия фонда поддержки военнослужащих и их близких.

В ходе встречи ветеран, демобилизованный боец спецоперации попросил о содействии в прохождении санаторно-курортного лечения.

«Заявителю предложено выбрать центр реабилитации СФР и период прохождения санаторно-курортного лечения. Также за ним будет закреплен специалист, который будет сопровождать его на всех этапах предоставления услуг по медицинской реабилитации», — сказала Алла Полякова.

В Можайске депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова помогла родителям погибшего защитника в реабилитации и лечении. Также на приеме решили вопрос о выделении контейнера для стройотходов семье участника СВО.

«Взаимодействие с семьями участников СВО считаю одной из важнейших составляющих работы депутата. Проведение Единого дня приемов позволяет не только оказать адресную поддержку в каждой конкретной ситуации, но и получить более полное представление о проблемах, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих», — сказала Сердюкова.

В Люберцах руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин напомнил, что всего в регионе доступно 77 мер поддержки военнослужащих.

«Люди приходят с разными вопросами и наша задача — не отправлять по инстанциям, а сопровождать до результата. Мы видим, что половина мер — региональные, и это серьезная поддержка от Подмосковья», — сказал Александр Кулагин.

Следующий единый день приема состоится 13 марта. Его посвятят жилищным и земельным вопросам.