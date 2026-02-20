Единый день приема участников СВО и их семей начался в Подмосковье

Единый день приема участников СВО и их семей пройдет в Подмосковье 20 февраля. В 53 общественных приемных депутаты «Единой России» и профильные специалисты проведут консультации для всех нуждающихся.

Обратиться за помощью могут действующие военнослужащие, демобилизованные участники СВО, ветераны, а также их родственники.

«Мы ответственно подходим к решению каждой проблемы и стараемся оказать всю необходимую помощь в кратчайшие сроки. Очень важно, чтобы участники СВО и их близкие чувствовали поддержку со стороны государства», — сказала руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Госдумы Алла Полякова.

Узнать больше о приемах можно по телефону 8 (495)106-05-50.

Адреса общественных приемных размещены на сайте регионального отделения партии.