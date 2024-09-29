Единый день приема родителей дошкольников прошел в Лосино-Петровском

VIII Всероссийский день приема родителей дошкольников провели в местном отделении партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском. Исполнительный секретарь Вячеслав Градин и муниципальный депутат Гузаль Данилова ответили на насущные вопросы.

Вячеслав Градин и Гузаль Данилова рассказали родителям про запись детей в кружки, секции и дополнительные программы. Родители узнали о том, какие творческие и спортивные объединения работают для дошкольников, в каком порядке проходит зачисление. Им рассказали о мерах социальной поддержки для многодетных и семей участников специальной военной операции, а также о подготовительных курсах для будущих первоклассников.

«Проведение Дня приема родителей дошкольников является важной инициативой партии. Мы рады предоставить доступность и качество услуг в сфере дошкольного образования, повышая лояльность граждан, а также мы всегда рады оказать всестороннюю поддержку семьям с детьми», — прокомментировал Вячеслав Градин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».