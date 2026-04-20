Единый день открытых дверей собрал более 130 тысяч участников в Подмосковье

18 апреля 2026 года в колледжах и техникумах Московской области прошел Единый день открытых дверей. Мероприятие состоялось на площадках 36 колледжей и шести структурных подразделений вузов, которые объединены в 18 образовательных кластеров по 12 ведущим отраслям экономики.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, в мероприятиях приняли участие более 130 тысяч будущих абитуриентов и их родителей. По сравнению с прошлым годом общий охват участников увеличился в два раза. Это подчеркивает растущий интерес к системе среднего профессионального образования и проекту «Профессионалитет».

Ключевыми событиями дня стали Всероссийский классный час, родительские собрания, профессиональные пробы и экскурсии на ведущие предприятия региона, такие как Авиационная корпорация «Рубин», Загорский трубный завод, Раменский приборостроительный завод и предприятие «Исток» им. Шокина.

Для школьников и их родителей также провели интерактивные викторины, профиквесты, презентации лабораторий и мастерских. Это дало возможность участникам получить представление о современных профессиональных направлениях и условиях обучения в образовательных учреждениях региона.