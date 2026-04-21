Единый день открытых дверей прошел в Одинцовском техникуме

18 апреля 2026 года в Одинцовском техникуме состоялся Единый день открытых дверей, который является частью федерального проекта «Профессионалитет» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие представители таких работодателей, как АО «Мособлгаз», АО «Арсенал» КрЗПП и Производственный холдинг «Деталь Бизнеса». Социальные партнеры представили обучающимся и их родителям презентации о деятельности предприятий и перспективах трудоустройства.

Администрация техникума подробно рассказала о возможностях обучения по программам «Профессионалитета», уделив особое внимание целевому обучению, предприятиям-партнерам и возможностям трудоустройства после окончания обучения.

Кроме того, в рамках мероприятия были проведены родительские собрания, где родители могли задать вопросы о поступлении и обучении. Для школьников были организованы профессиональные пробы по направлениям «Центр цифрового развития МО по отрасли "Информационные технологии"» и «Топливно-энергетический комплекс».