Единый день открытых дверей прошел в Губернском колледже в Серпухове

В Губернском колледже в городском округе Серпухове состоялся Единый день открытых дверей «Профессионалитета» для будущих специалистов. Школьникам и их родителям рассказали о правилах приема в учебное заведение, о необходимых документах, показали фильм, посвященный 85-летию среднего профессионального образования.

Гости посмотрели видеообращение министра образования Московской области Ингрид Пильдес. Она подчеркнула значимость проекта «Профессионалитет» и его роль в подготовке квалифицированных кадров для региона. Собравшимся показали видеоролик об этой программе, о ее преимуществах и возможностях.

Директор Губернского колледжа Народный учитель Российской Федерации Александр Лысиков и представители администрации рассказали гостям об условиях поступления на различные специальности учреждения образования, необходимых документах, сроках подачи заявлений. Представители работодателей поделились информацией о возможностях целевого обучения.

Амбассадоры «Профессионалитета» — студенты Губернского колледжа — провели для школьников профессиональные пробы. Ребята смогли почувствовать себя в роли специалистов в различных областях и ближе познакомиться с профессиями.

В конце мероприятия каждому участнику вручили карьерную карту. Этот интерактивный инструмент, который поможет будущим абитуриентам определить свой профессиональный путь, сопоставить свои интересы и таланты с требованиями рынка труда, а также наметить вектор развития в выбранной сфере.