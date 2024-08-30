Единый день открытых дверей пройдет в учреждениях культуры Химок 31 августа
В учреждениях культуры Химок проведут единый день открытых дверей. Программы обучения и открытые мастер-классы представят десятки центров.
Встречи пройдут 31 августа. Дома культуры, библиотеки и школы искусств города презентуют свои образовательные программы.
Для жителей проведут концерты творческих коллективов и лекции. Любой сможет пообщаться с преподавателями, задать вопросы и записаться на кружки или секции.
Основная цель дня открытых дверей — помощь в поиске новых хобби и расширении образовательных горизонтов. Новые увлечения станут подспорьем для воспитанников в их будущей профессии. Программы рассчитаны на детей и взрослых.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».