Единый день открытых дверей пройдет в учреждениях культуры Химок 31 августа

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В учреждениях культуры Химок проведут единый день открытых дверей. Программы обучения и открытые мастер-классы представят десятки центров.

Встречи пройдут 31 августа. Дома культуры, библиотеки и школы искусств города презентуют свои образовательные программы.

Для жителей проведут концерты творческих коллективов и лекции. Любой сможет пообщаться с преподавателями, задать вопросы и записаться на кружки или секции.

Основная цель дня открытых дверей — помощь в поиске новых хобби и расширении образовательных горизонтов. Новые увлечения станут подспорьем для воспитанников в их будущей профессии. Программы рассчитаны на детей и взрослых.

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