Единый день открытых дверей «Профессионалитет» проведут в Подмосковье 19 октября

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» проведут в Подмосковье 19 октября. Школьники из всех городских округов смогут посетить колледжи и техникумы региона и узнать больше о выбранной специальности, а также об условиях поступления.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в этот день ребят ждут экскурсии на производство, мастер-классы, профессиональные пробы, встречи с представителями предприятий и многое другое.

«Этот день станет отличной возможностью для молодежи погрузиться в мир профессионального образования и сделать осознанный выбор своей будущей профессии», — добавили в ведомстве.

Будущие студенты смогут узнать подробнее о работе в разных отраслях — авиастроении, машиностроении, металлургии, радиоэлектроники, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг и других.

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