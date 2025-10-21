Единый день открытых дверей для будущих абитуриентов прошел в Ленинском округе

В колледже «Московия» Ленинского городского округа состоялся Единый день открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей, организованный в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». В ходе мероприятия участники смогли познакомиться с образовательными программами колледжа и перспективами трудоустройства.

Заведующая структурным подразделением в городском округе Ленинский и Домодедово Ангелина Акмаева сообщила, что в этом году имеется широкий спектр специальностей как на бюджетной, так и на коммерческой основе. Особым приоритетом пользуется специальность «Правоохранительная деятельность».

В следующем учебном году планируется набор на специальность «Сервис на транспорте», ориентированную на работу в аэропортах Домодедово и Внуково, а также по двум направлениям IT-технологий: «Интеллектуальное интегрирование систем» и «Информационные системы».

Дополнительно предлагаются коммерческие программы обучения по направлениям «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» и «Операционная деятельность в логистике».