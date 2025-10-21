Единый день открытых дверей для будущих абитуриентов прошел в Ленинском округе
В колледже «Московия» Ленинского городского округа состоялся Единый день открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей, организованный в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». В ходе мероприятия участники смогли познакомиться с образовательными программами колледжа и перспективами трудоустройства.
Заведующая структурным подразделением в городском округе Ленинский и Домодедово Ангелина Акмаева сообщила, что в этом году имеется широкий спектр специальностей как на бюджетной, так и на коммерческой основе. Особым приоритетом пользуется специальность «Правоохранительная деятельность».
В следующем учебном году планируется набор на специальность «Сервис на транспорте», ориентированную на работу в аэропортах Домодедово и Внуково, а также по двум направлениям IT-технологий: «Интеллектуальное интегрирование систем» и «Информационные системы».
Дополнительно предлагаются коммерческие программы обучения по направлениям «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» и «Операционная деятельность в логистике».
Особенностью мероприятия стали практические мастер-классы от действующих специалистов-работодателей различных отраслей.
Будущие абитуриенты смогли на практике познакомиться с профессиями, начиная от тонкостей работы «Агента регистрации пассажирских авиаперевозок» до методов оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях.
Участники изучили экспертные технологии и методы расследования, а также освоили навыки изготовления бисквитной крошки для кондитерских изделий и познакомились с основами ремонта и обслуживания автомобилей.
Отметим, в Ленинском городском округе подобные мероприятия проходят на постоянной основе и помогают молодым людям в выборе будущей профессии.