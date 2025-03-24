Единый день онкоскрининга пройдет в Химках 29 марта

День открытых дверей проведут в Центре амбулаторной онкологической помощи городского округа Химки. Каждый желающий в возрасте от 18 лет сможет пройти обследование у профильных специалистов.

Программа обследования будет включать: осмотр кожных покровов с помощью аппарата дерматоскоп, маммографию, компьютерную томографию, ультразвуковое исследование, консультацию с генекологом и другие процедуры.

Проверить свое здоровье каждый желающий сможет 29 марта с 8:00 до 14:00 в поликлинике № 2 по адресу: улица Лавочкина, дом 22, кабинет 213. Важно при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета.

Напомним, что жители Химок также могут пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Записаться можно через региональный портал государственных услуг «Здоровье» и по телефону 122.