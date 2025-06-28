Единый день онкоскрининга пройдет в Химках 28 июня

В Химках в Центре амбулаторной онкологической помощи состоится день открытых дверей. Жители смогут пройти комплексное обследование на раннее выявление онкологических заболеваний.

В рамках мероприятия будет доступна диагностика новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Женщины смогут получить консультацию врача-онколога, пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест для определения рисков развития рака предстательной железы.

Жителей ждут 28 июня с 9:00 до 14:00 по адресам: улица Лавочкина, дом 22, 216 кабинет и улица Панфилова, дом 21/2.

С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и при наличии результаты предыдущих обследований для консультации с врачом.