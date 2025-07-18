Единый день фольклора отметили в Подольске

Тематический праздник «Веселье земли русской» в честь Единого дня фольклора собрал около 100 человек. Его отметили частушками, играми и хороводами.

Масштабное гуляние на площади перед сельским домом культуры «Быково» организовали сотрудники и участники театральных и хореографических коллективов. Гостей ждали викторина, конкурс «Волшебные предметы», а также народные игры и хороводы.

«Этот день стал порталом в прошлое, мостом, перекинутым через века, чтобы мы, потомки, могли прикоснуться к истокам. Народная мудрость гласит, что без корней и трава не растет. Фольклор — это не просто набор сказок и песен, это живая летопись народа, его душа, его память и духовное богатство», — отметила директор СДК «Быково» Лилия Ларичева.

В завершение мероприятия организаторы сделали общее фото на память со всеми желающими.