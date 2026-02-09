Единый день донора состоится в Солнечногорске 17 февраля

Мероприятие пройдет в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе». К участию приглашают жителей в возрасте от 18 до 60 лет.

Акцию организуют при поддержке главного врача Солнечногорской областной больницы Ларисы Борисовой.

Для сдачи крови необходимо быть прописанным в Москве или Московской области и иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Перед процедурой важно соблюдать ряд рекомендаций. За двое суток следует отказаться от алкоголя, за день — исключить жирную пищу, включая колбасы, яйца, орехи, семечки, молоко и шоколад. Ужин накануне должен быть легким. В день сдачи крови рекомендуется выпить сладкий чай с хлебом или печеньем, допускается джем или варенье. Также за час до процедуры необходимо воздержаться от курения.

Заместитель главы округа Ирина Тишина отметила, что Единый день донора — это важное и значимое мероприятие для города, а также уникальная возможность внести вклад в спасение жизней. Она подчеркнула, что каждая капля донорской крови способна вернуть здоровье и подарить надежду тем, кто остро нуждается в поддержке.

Доноров будут принимать с 09:00 до 12:00. Подробные рекомендации и перечень противопоказаний размещены по ссылке.