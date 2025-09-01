Единый день донора прошел в Солнечногорске

В центре народного творчества и досуга «Лепсе» состоялся Единый день донора, организованный в рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее». За время проведения акции удалось собрать свыше шести литров крови.

Бригада Московского областного центра крови обеспечила для участников все необходимые условия и предоставила подробные разъяснения по этапам процедуры.

«Всего с начала года солнечногорцы сдали свыше 32 литров крови. Хочу искренне поблагодарить всех доноров. Ваш благородный поступок и желание оказать помощь нуждающимся демонстрируют истинное чувство человечности и гражданской сознательности», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

День донора в округе проходит регулярно. Присоединиться к акции может каждый житель Москвы и Подмосковья в возрасте от 18 до 60 лет, имеющий регистрацию. Доноры получают денежную выплату, а также справку, дающую право на дополнительный оплачиваемый день отдыха.