Единый день донора пройдет в Солнечногорске 30 июня

На следующей неделе в ДК «Лепсе» в Солнечногорске все желающие от 18 до 60 лет с московской или областной пропиской смогут сдать кровь в рамках акции «Здоровое будущее». Для участия потребуются паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Акция организована при участии главного врача Солнечногорской областной больницы и депутата Совета депутатов Ларисы Борисовой. К сдаче крови важно подготовиться: за два дня исключить алкоголь, за сутки — жирную пищу, а накануне легко поужинать овощами. Утром рекомендуется сладкий чай с печеньем или хлебом, а за час до процедуры отказаться от курения.

«Донорство — это проявление гражданской ответственности и неравнодушия. Каждый литр крови может спасти чью-то жизнь, и мы благодарим всех, кто принимает участие в подобных акциях», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Мероприятие пройдет с 9:00 до 12:00, а все рекомендации и противопоказания можно найти по ссылке.