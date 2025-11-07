Единый день донора пройдет в Солнечногорске 21 ноября

В Доме культуры «Лепсе» 21 ноября пройдет выездная донорская акция. Мероприятие, организованное в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия», будет проходить с 9:00 до 12:00.

Принять участие в сдаче крови смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие регистрацию в Москве или Московской области. Для участия необходимо предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Перед процедурой сдачи крови за 48 часов следует исключить употребление алкогольных напитков, а за сутки до этого стараться избегать жирной пищи, такой как колбасы, яйца, орехи, семечки, молоко и шоколад. Ужин накануне должен состоять из легких овощных блюд. В день сдачи крови рекомендуется позавтракать сладким чаем с хлебом или печеньем, а за час до процедуры воздержаться от курения.

«Приглашаем всех желающих принять участие и внести свой вклад в развитие донорства на территории нашего округа. Сам регулярно сдаю кровь, чтобы оказать помощь людям, которые в ней нуждаются», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Проведение выездных акций осуществляется на благотворительной основе. После сдачи крови донорам предоставляется соответствующая справка и компенсация за питание. С подробным перечнем рекомендаций и противопоказаний можно ознакомиться по ссылке.