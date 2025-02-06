Единый день донора пройдет в Солнечногорске 20 февраля

В Доме культуры «Лепсе» в Солнечногорске 20 февраля пройдет Единый день донора. Сдать кровь смогут все желающие от 18 до 60 лет, имеющие регистрацию Москвы или Московской области.

Акцию организовали при поддержке главного врача Солнечногорской областной больницы и депутата Совета депутатов Ларисы Борисовой. Мероприятие пройдет в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

«В этот раз донорскую акцию приурочили к началу специальной военной операции. Общими усилиями мы можем спасти жизни тем, кто сражается за нашу Родину. Не будьте равнодушными, поддержите тех, кто нуждается в помощи», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Перед сдачей крови важно соблюдать несколько рекомендаций: за 48 часов до процедуры исключить алкогольные напитки, а за сутки постараться избежать жирной пищи, это колбасы, яйца, орехи, семечки, молоко, шоколад. Ужин накануне должен быть легким и состоять преимущественно из овощей. На завтрак рекомендуют сладкий чай с хлебом или печеньем, джемом или вареньем. За час до сдачи крови необходимо воздержаться от курения.

Более подробную информацию о рекомендациях и противопоказаниях можно найти по ссылке.

Единый день донора пройдет с 09:00 до 12:00. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.