Единый день донора пройдет в Солнечногорске 12 декабря

Единый день донора пройдет в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» в Солнечногорске 12 декабря. На прошлой акции удалось собрать 11,25 литра крови.

Донором крови может стать любой гражданин, зарегистрированный в Москве или Московской области, в возрасте от 18 до 60 лет. Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС. Желающих сдать кровь будут ждать с 9:00 до 14:00.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия». Его курирует главный врач Солнечногорска и депутат местного Совета депутатов Лариса Борисова.

«Наша сила в сплоченности. На прошлой акции за три часа врачи собрали 11,25 литра крови. Как отметили специалисты бригады Московского областного центра крови — это очень хороший показатель. Надеюсь и в этот раз соберутся неравнодушные люди», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.