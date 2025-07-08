Единый день диспансеризации состоится в Луховицах 19 июля

Жителей округа приглашают воспользоваться возможностью проверить свое здоровье в рамках единого дня диспансеризации, который состоится 19 июля. Мероприятие направлено на раннее выявление заболеваний и профилактику их развития.

В этот день у жителей округа будет возможность пройти профилактическое обследование на двух площадках: в центральной поликлинике Луховиц и в Белоомутской больнице. Диспансеризация начнется в 08:00 и завершится в 12:00.

«Диспансеризация помогает, как выявить болезни на ранней стадии, так и вовсе предупредить их развитие. Забота и внимание к себе помогут сохранить здоровье, улучшить качество и продолжительность жизни, предотвратить серьезные осложнения. На диспансеризацию уйдет пара часов», — сообщила заведующая терапевтическим отделением центральной поликлиники Луховицкой больницы Ирина Степанова.

Для получения наиболее точных результатов обследования на диспансеризацию необходимо приходить натощак, так как пациентам будет проводиться забор крови для общего и биохимического анализов.