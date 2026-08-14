Единый день диспансеризации проведут в поликлиниках в Люберцах 15 августа

Жители Люберец старше 18 лет смогут пройти комплексное медицинское обследование в субботу, 15 августа. Единый день диспансеризации организуют во всех поликлиниках Люберецкой больницы с 08:00 до 13:00.

В программу входят прием терапевта, измерение роста и веса, ЭКГ, флюорография, общий анализ крови, а также исследования на уровень глюкозы и холестерина. По полису ОМС можно пройти обследование на ВИЧ и вирусные гепатиты, включая гепатит С.

Женщинам предложат гинекологический осмотр с жидкостной цитологией, а пациенткам старше 40 лет — маммографию. Мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет рекомендуют пройти скрининг на рак предстательной железы.

«Регулярное обследование — это не просто формальность, а ответственное отношение к своей жизни и здоровью своих близких. Многие опасные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, и человек чувствует себя абсолютно здоровым. Именно диспансеризация позволяет врачам выявить их, когда лечение наиболее эффективно и менее затратно. В этом году мы обследовали уже более 68 тысяч пациентов старше 18 лет», — пояснила заместитель главного врача Люберецкой больницы Нелли Вишнякова.

По результатам проведенных в 2026 году обследований врачи выявили 590 случаев гипертонии и 125 — ишемической болезни сердца. Кроме того, диагностировали 285 случаев сахарного диабета и 225 заболеваний органов дыхания.

Предварительная запись не требуется. Пациентам необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления и взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Кровь рекомендуется сдавать натощак либо не ранее чем через два часа после еды.