Единый день диспансеризации проведут в поликлиниках Подольска 15 августа

В субботу, 15 августа, во всех поликлинических отделениях Подольской областной клинической больницы, за исключением учреждения на Бородинской, 22, состоится Единый день диспансеризации. Мероприятие направлено на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Для посещения не требуется предварительной записи — достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Заведующая обособленным структурным подразделением № 4 Подольской больницы Ольга Сергачева отметила, что субботние дни диспансеризации очень удобны для работающего населения, поскольку это быстро, бесплатно и информативно.

«Хочу напомнить, что раннее выявление заболеваний дает возможность вовремя начать лечение и минимизировать риск развития осложнений», — отметила она.

Осмотры продлятся с восьми утра до полудня. Участников ждет анкетирование для выявления рисков для здоровья, измерение роста, веса, объема талии, расчет индекса массы тела, проверка артериального и внутриглазного давления. В программу также входят анализы крови и кала на скрытую кровь, флюорография и электрокардиограмма. При выявлении проблем пациента пригласят на дополнительные исследования и при необходимости запишут к узкопрофильным специалистам. Врачи рекомендуют проходить диагностические мероприятия натощак.

Кроме того, по субботам в летний период пройти диспансеризацию можно в Парке имени Виктора Талалихина. Бригада специалистов Подольской областной клинической больницы работает с 10:00 до 13:00 напротив павильона «Сказочный лес».