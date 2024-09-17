Единый день диспансеризации проведут в Можайской больнице 28 сентября

Здравчас с участием главы округа Дениса Мордвинцева и врачей больницы провели в администрации Можайска. На встрече обсудили проведение Единого дня диспансеризации в муниципалитете.

На совещании с главой Можайска Денисом Мордвинцевым главный врач Можайской больницы Максим Чуркин и его заместитель по медицинской части Александр Акименко рассказали, как во время диспансеризации выявляют опасные заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологию, сахарный диабет, туберкулез и заболевания органов дыхания.

А медицинские осмотры сотрудников предприятий округа помогают обследовать их без отрыва от производства, а также охватить сразу большое количество человек.

Ближайший Единый день диспансеризации населения состоится в Можайской больнице 28 сентября с 9:00 до 13:00.

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