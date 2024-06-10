Единый день диспансеризации проведут в Химках 15 июня

Жители городского округа Химки смогут проверить работу сердечно-сосудистой системы, измерить давление, сделать флюорографию и получить консультацию специалистов в поликлиниках города 15 июня. Обязательным условием является наличие при себе паспорта и медицинского полиса.

Дополнительно женщины смогут посетить врача-гинеколога и сделать маммографию для профилактики рака молочной железы. Такие процедуры в возрасте от 40 до 75 лет необходимо проходить каждые два года.

«Диспансеризация — это комплексное медицинское обследование, которое проводят для оценки состояния здоровья человека, выявления заболеваний на ранней стадии. В него входит как плановый осмотр, так и ряд дополнительных исследований, например, ЭКГ, флюорография и анализы крови. Рекомендую проходить данный осмотр начиная с 18 лет не реже, чем раз в три года, даже если нет явных проблем со здоровьем», — поделился муниципальный депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Пройти диспансеризацию можно будет в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Запись осуществляется по телефону 122, через «Госуслуги» или очно в регистратуре.

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