Единый день диспансеризации прошел во Фрязине

У жителей округа появится возможность уделить время своему здоровью, не отвлекаясь от рабочего графика. В городской поликлинике прошел Единый день диспансеризации, в рамках которого каждый желающий смог оперативно пройти комплексный медицинский осмотр.

Врачи вели прием во взрослой поликлинике имени Гольца по адресу: улица Московская, дом № 7, корпус 1. Медицинские кабинеты были открыты для пациентов с 08:00 до 13:00. Диспансеризация в этот день соответствовала первому этапу скрининга. Программа осмотра включала сдачу базовых лабораторных анализов, измерение артериального и внутриглазного давления, антропометрические исследования, а также консультации профильных специалистов.

«Основная цель таких осмотров — раннее выявление факторов риска и признаков хронических неинфекционных заболеваний, которые на начальных стадиях могут протекать бессимптомно. Если в ходе обследования у пациента обнаружат отклонения от нормы, врачи сразу же оформят направление на второй, углубленный этап диспансеризации для постановки точного диагноза», — отметили специалисты.

Специалисты Щелковской больницы рекомендуют приходить на обследование натощак. При себе необходимо иметь стандартный набор документов: паспорт, действующий полис ОМС и СНИЛС.