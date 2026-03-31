Единый день диспансеризации прошел в Жуковском

В городской поликлинике Жуковской областной клинической больницы прошел масштабный день открытых дверей, посвященный профилактике заболеваний. По данным Министерства здравоохранения Московской области, возможностью пройти комплексный медицинский чекап за один день воспользовались 73 человека.

По словам специалистов, диспансеризация — это не просто формальный осмотр, а эффективный инструмент раннего выявления скрытых угроз, таких как онкология, сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии. Первый этап обследования в среднем занимает около двух часов. В этот раз пациенты смогли оперативно получить консультации врачей медицинской профилактики и сдать базовый набор анализов.

«Все обратившиеся успешно прошли первичный этап. По его итогам большинство пациентов показали хорошие показатели здоровья. Те, у кого были выявлены факторы риска, получили направления на второй, углубленный этап обследования», — отметили в ведомстве.

Для тех, кто не успел посетить врачей в марте, медики подготовили насыщенный график на ближайшее время: 4 апреля в поликлинике пройдет День семейного здоровья, а 11 апреля состоится следующий Единый день диспансеризации для взрослого населения.

Диспансеризация и профилактические осмотры доступны в будние дни с 08:00 до 19:00. В это же время ведут прием врачи медицинской профилактики. Эти специалисты проводят анкетирование, оценивают наследственные риски и дают персональные рекомендации по коррекции образа жизни, чтобы предотвратить развитие болезней в будущем. Поликлиника расположена по адресу: улица Фрунзе, дом № 1.