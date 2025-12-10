Единый день диспансеризации прошел в Воскресенске

В этом году профосмотры и диспансеризацию в горосдком округе прошли более 50 тысяч человек. Обследования проводятся в поликлиниках совершенно бесплатно и направлены на то, чтобы выявить хронические заболевания, которые развиваются бессимптомно.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Воскресенской больницы Наталья Муравьева рассказала, что в этом году удалось выявить большое количество неинфекционных заболеваний, в том числе 13 онкологических, около 500 человек с диабетом и более 800 с ишемической болезнью сердца. «Если бы люди проходили ежегодно медосмотры, у них начальные признаки или факторы риска были бы выявлены», — отметила она.

Онкология, сахарный диабет, болезни сердца влияют не только на продолжительность жизни, но и самое главное, на ее качество. Чем раньше обнаружить заболевание, тем эффективнее будет лечение.