Единый день диспансеризации прошел в Воскресенске
В этом году профосмотры и диспансеризацию в горосдком округе прошли более 50 тысяч человек. Обследования проводятся в поликлиниках совершенно бесплатно и направлены на то, чтобы выявить хронические заболевания, которые развиваются бессимптомно.
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Воскресенской больницы Наталья Муравьева рассказала, что в этом году удалось выявить большое количество неинфекционных заболеваний, в том числе 13 онкологических, около 500 человек с диабетом и более 800 с ишемической болезнью сердца. «Если бы люди проходили ежегодно медосмотры, у них начальные признаки или факторы риска были бы выявлены», — отметила она.
Онкология, сахарный диабет, болезни сердца влияют не только на продолжительность жизни, но и самое главное, на ее качество. Чем раньше обнаружить заболевание, тем эффективнее будет лечение.
В городском округе регулярно проходят выездные диспансеризации в парках и на предприятиях. Мобильные комплексы и врачи приезжают, чтобы люди могли проверить свое здоровье, не отвлекаясь от привычного ритма жизни. Все, что для этого нужно, — паспорт, полис ОМС и, самое главное, желание.
На диспансеризацию можно записаться на портале «Здоровье» или прийти в поликлинику без записи. Все обследования займут не более двух часов, а результаты через несколько дней появятся в личном кабинете на портале Госуслуг. Если будут выявлены факторы риска, то проведут дополнительное обследование, проконсультируют, как изменить образ жизни, или назначат лечение.