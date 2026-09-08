Единый день диспансеризации прошел в Солнечногорске

В поликлиниках Солнечногорска 5 сентября прошел Единый день диспансеризации. Жители без записи прошли комплексное обследование, включая онкоскрининг и анализы для ранней диагностики рака.

Диспансеризация включала анкетирование, измерение давления, расчет индекса массы тела, общий анализ крови, биохимию, электрокардиограмму, флюорографию, маммографию, консультации терапевта и гинеколога. У мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет взяли анализ на простат-специфический антиген для выявления заболеваний предстательной железы.

«Обследования проводят максимально быстро и удобно для пациента: практически все организовано на одном этаже, рядом расположены кабинеты, пациенту нужно принести с собой только документы. Единые дни диспансеризации у нас всегда по субботам, чтобы было удобно работающим людям. Пройти обследование можно и в будни в поликлинике», — отметила заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.

При выявлении отклонений пациентов направляли к узким специалистам. «Во время обследования мы можем обнаружить изменения в легких, на маммографии, в биохимии крови. В этом случае проводится второй этап диспансеризации, где назначается дополнительное обследование», — сказала заведующая Центром здоровья Солнечногорской больницы Наталья Шибеко.

Пройти обследование можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления по будням с 8:00 до 20:00, в выходные — в часы работы. Запись по телефону 122, через «Госуслуги», регистратуру или у лечащего врача.